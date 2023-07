Niederländischer Premier Rutte verlässt Politik - Nächster Rechtsruck in Europa?

Den Haag - Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte (56) erklärte am Montag, dass er nach dem Bruch seiner Koalitionsregierung die Politik verlassen werde.

Wie niederländische Medien berichteten, müsste mindestens eine der vier Parteien in Ruttes ehemaliger Koalition die Abstimmung unterstützen, damit sie von Erfolg gekrönt wird.

Im Laufe des Tages wird er sich allerdings noch einer Abstimmung im Parlament stellen müssen, in der versucht wird, ihn als geschäftsführenden Ministerpräsidenten abzusetzen.

Er erklärte, dass er bis zu den Neuwahlen als Verwalter im Amt bleiben werde. Es wird die zweite Parlamentswahl in den Niederlanden innerhalb von zwei Jahren sein. Das komplexe Mehrparteiensystem des Landes bringt häufig instabile Koalitionen hervor.

Rutte, der seit 2010 vier Koalitionsregierungen geführt hat, kündigte am Freitag das Ende der Vier-Parteien-Koalition aufgrund eines Streits über die Begrenzung der Zahl der Asylbewerber an.

Auch wenn ihre Zustimmungswerte seit 2021 zurückgehen, stellt auch die rechtspopulistische Anti-Islam-Partei PVV unter Wilders Führung eine weitere starke politische Kraft in den Niederlanden dar.

Die BoerBurgerBeweging (BBB, Deutsch: Bauern-Bürger-Bewegung) gewann Anfang 2023 die meisten Sitze bei den Provinzwahlen und will nun auch im Parlament Sitze dazugewinnen.

Die vierte Regierung des rechtsliberalen Premierministers Mark Rutte war seit Anfang 2022 im Amt. © Remko de Waal/ANP/AFP

Migrationspolitik spaltet nicht nur die Niederlande, auch in der Europäischen Union ist man im Umgang mit Tausenden Geflüchteten, die den Kontinent erreichen wollen, zerstritten.

Die aktuellen Ereignisse in den Niederlanden könnten daher laut AFP als Mahnung für andere europäische Länder gesehen werden.

Nationalistische Parteien erleben europaweit einen beunruhigenden Aufschwung. In Italien ist unter Giorgia Meloni (46) bereits eine ultrarechte Regierung an der Macht. Die ultrarechte Partei Vox könnte in Spanien bei den nächsten Wahlen als großer Sieger hervorgehen.

Das Datum für die Neuwahlen in den Niederlanden steht noch nicht fest. Berichten zufolge können diese allerdings frühestens Mitte November stattfinden. Grund dafür sei neben den anstehenden Sommerferien, den einzelnen Parteien genügend Zeit zum Wahlkampf zu ermöglichen.