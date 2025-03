Ehekrise bei den Obamas? Michelle erklärt, was sie an Barack am meisten stört

Immerhin: "Er hat sich in den 30 Jahren Ehe wirklich verbessert", fügte Michelle liebevoll hinzu. Aber das sei auch nötig gewesen. In diesem Punkt gab es für die Rechtsanwältin keine Diskussion.

So würde der Politiker immer dann, "wenn es an der Zeit ist, sich auf den Weg zu machen", Dinge bemerken, die er noch erledigen müsse.

In einem Gespräch mit ihrem Bruder, Craig Robinson (62), für den gemeinsamen Podcast "IMO" verriet die 61-Jährige am Mittwoch, dass sich Barack (63) erst einmal an die Pünktlichkeit seiner Liebsten gewöhnen musste.

Angeblich soll bei den Obamas der Haussegen schief hängen - Michelle (61) und Barack (63) halten klar gegen die Gerüchte. © Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Dennoch hatte es in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte darüber gegeben, dass es zwischen Barack und Michelle kriseln soll.

So hatte ein Insider gegenüber Page Six verraten, dass die ehemalige First Lady den "politischen Zirkus" in Washington satthabe und lediglich "so tun würde, als wäre mit Barack immer alles in Ordnung".

Zudem wurde Barack zuletzt immer allein gesichtet - seine Frau blieb unter anderem der Amtseinführung von Donald Trump (78) fern. Ob dies allerdings an ihrem Ehemann lag oder daran, dass Michelle offenkundig kein Fan des aktuellen US-Präsidenten ist, bleibt offen.

Auch hatte es Spekulationen gegeben, wonach der 63-Jährige mit Hollywood-Star Jennifer Aniston (56) anbändeln solle. Dies hat die "Friends"-Schauspielerin allerdings bereits lachend abgetan.