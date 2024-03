Hier ist das Auto Nebensache: Obamas Geist macht Tankstelle zur Fanmeile

Irland - Präsidialer Glanz in der irischen Einöde! Wer auf dem Motorway M7 von A nach B fährt, könnte sich bei einem Stopp an einer dort ansässigen Tankstelle verwundert die Augen reiben.

Darin zu sehen ist der ganze Stolz des 44. Präsidenten der Amerikaner - oder besser gesagt der ganze Glanz, denn Obama ist mitten im Nirgendwo - nahe der irischen Stadt Moneygall in der Mitte Irlands - gemeinsam mit der ehemaligen First Lady Michelle (60) als winkende Bronzestatue verewigt.

Die Euphorie um den ehemaligen US -Präsidenten Barack Obama (62), der von 2009 bis 2017 gleich zwei Amtszeiten als mächtigster Mann der Erde innehatte, war seinerzeit ungebrochen.

Wer es also ebenso wohlwollend mit Barack und seiner Gattin hält wie der Tankstellenbesitzer, ist bei Souvenirmünzen, Magneten, Tassen, Pappfiguren und sogar Anerkennungen für das Erbe seiner Vorfahren bestens versorgt.

Wenig überraschend also, dass auch sämtliche Artikel rund um den ansässigen (Fan-)Shop erhältlich sind.

Die gesamte Tankstelle hat sich im besten Look des Ex- Politikers herausgeputzt, passend dazu thront ein großes Schild mit der Aufschrift "Barack Obama Plaza" vor der Tanke.

Die Tankstelle gibt es übrigens nicht erst seit gestern: Bereits 2014 fand die große Eröffnung in Gedenken an den Besuch des ehemaligen Präsidenten in der nahe gelegenen Stadt Moneygall statt. Das nur knapp 400 Einwohner große Flecken Erde befindet sich genau im Herzen Irlands und ist zugleich Geburtsort seines Urururgroßvaters.