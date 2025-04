Barack Obama macht brisantes Geständnis: "Ich hatte ein tiefes Defizit mit meiner Frau"

USA - Dass seine beiden Amtszeiten ihre Beziehung zueinander stark belasteten, deuteten die Obamas schon mehrfach an. Nun hat der frühere US-Präsident mit einer deutlichen Aussage nachgelegt.

Barack Obama (63) machte ein ehrliches Eingeständnis über den Zustand seiner Ehe mit Michelle. © Mamta Popat/Arizona Daily Star/AP/dpa

"Ich hatte ein tiefes Defizit mit meiner Frau", sagte Barack Obama (63) am Donnerstag in einem Gespräch mit dem Leiter des Hamilton College, wie The Daily Beast berichtete.

"Also habe ich versucht, mich aus diesem Loch heraus zu graben, indem ich gelegentlich lustige Dinge tat", ergänzte der Ex-Präsident. "Lass es mich so formulieren: Es ist sicher hilfreich, nicht mehr im Weißen Haus zu sein und ein wenig mehr Zeit mit ihr zu verbringen."

Schon im Dezember 2022 enthüllte die ehemalige First Lady Michelle Obama (61) pikante Details. So konnte sie ihren Mann ein ganzes Jahrzehnt lang nicht ausstehen. Zudem litt sie sehr darunter, ihre Karriere und die beiden Kinder unter einen Hut zu bekommen.

Sie erklärte damals: "Wissen Sie was? Zehn Jahre - wir sind seit 30 Jahren verheiratet - ich würde zehn schlechte Jahre den 30 vorziehen. Es ist einfach so, wie man es sieht."

Das Eheleben sei hart und viele der damit einhergehenden Kompromisse würden "nicht immer Spaß machen".