Baby Nummer acht ist unterwegs: Boris Johnson wird erneut Papa!

London - Nachwuchs im Hause Johnson! Der ehemalige Premier von Großbritannien, Boris Johnson (58) wird in wenigen Wochen erneut Vater.

Boris Johnson und seine Carrie sind seit 2021 verheiratet. © Frank Augstein/AP/dpa

Boris Johnson und seine Partnerin Carrie (35) erwarten schon bald erneut Nachwuchs!

Die Ehefrau des Ex-Premiers von Großbritannien gab die freudige Nachricht auf ihrem Instagram-Kanal bekannt.

"Neues Teammitglied kommt in ein paar Wochen", teilte die in London geborene Carrie ihr Glück mit ihren fast 66.000 Followern. Über der frohen Kunde war ein Foto von ihr zu sehen, wie sie Hand in Hand mit ihren beiden Kindern Wilfred (3) und Romy (1) im Grünen läuft.

"Aber wir können es kaum erwarten, das Kleine kennenzulernen. Wilf freut sich riesig darauf, wieder ein großer Bruder zu sein und redet ununterbrochen darüber. Ich glaube nicht, dass Romy eine Ahnung hat, was auf sie zukommt ... Das wird sie aber bald", kommt die werdende Mutter nicht aus dem Schwärmen heraus.