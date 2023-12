Rassismus-Eklat: Boris Johnson nimmt Charles und Kate in Schutz

London (Großbritannien) - Der Wirbel in Großbritannien um ein in den Niederlanden aus dem Handel genommenes Buch über die Königsfamilie hat auch am Wochenende angehalten.

Ex-Premierminister Boris Johnson (59) hat die britischen Royals in Schutz genommen. © Frank Augstein/AP/dpa

Der frühere Premierminister Boris Johnson (59) mischte sich am Samstag mit einem Meinungsbeitrag in der Boulevardzeitung Daily Mail in die Debatte ein und nahm die Royals in Schutz.

In der niederländischen Übersetzung des Buchs "Endgame" (Endspiel) des Autors Omid Scobie (42) wurden laut übereinstimmenden Berichten großer britischer Medien wie der BBC und des Guardian König Charles (75) und Prinzessin Kate (41) als diejenigen Royals identifiziert, denen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) vorgeworfen hatten, über die Hautfarbe ihres damals noch ungeborenen Sohns Archie (4) spekuliert zu haben.

Aufgekommen waren die Vorwürfe in einem Aufsehen erregenden Interview mit US-Talkshowlegende Oprah Winfrey (69) im März 2021. Meghan wollte die Namen der bezichtigten Royals damals nicht preisgeben, weil es "sehr schädlich für diejenigen wäre".

Meghan zufolge ging es in den Gesprächen darum, wie dunkel die Haut ihres Kindes sein und was das bedeuten werde.