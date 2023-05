Prominenter Verkehrssünder ins Netz gegangen: Betrunkener "Boris Johnson" festgenommen!

Groningen (Niederlande) - Da staunten die niederländischen Beamten nicht schlecht! Im Nachgang an einen Autounfall kontrollierte die Polizei in Groningen einen Wagen. Als die Behörden schließlich auf den Ausweis blickten, trauten sie ihren Augen kaum. Hinter dem Steuer saß " Boris Johnson ".

Ex-Briten-Premier Boris Johnson wurde zum unfreiwilligen Protagonisten eines kuriosen Vorfalls in den Niederlanden. © Alberto Pezzali/AP/dpa

Wie "The Guardian" berichtet, wurde die Polizei in Groningen am vergangenen Sonntag kurz nach Mitternacht zu einem Unfall gerufen. Dort angekommen, fanden sie einen Wagen vor, der gegen einen Pfeiler gefahren war.

Die Polizei traf den torkelnden Autofahrer daraufhin auf einer nahegelegenen Brücke an, doch der konnte sich weder ausweisen noch wollte er sich einer Alkoholprobe unterziehen. Bei der Durchsuchung seines Wagens fanden die Behörden dann endlich, wonach sie suchten.

Ein Routineeinsatz? Im Grunde ja, wäre da nicht ein Ausweis vorgefunden worden, der mehr als ungewöhnlich war. Darauf zu sehen: kein Geringerer als der britische Ex-Premier Boris Johnson (58)! Auch Foto und Geburtsdatum (19. Juni 1964) des Politikers stimmten überein.

Aber was trieb Ex-Briten-Premier Boris Johnson betrunken in einem Auto in den Niederlanden? Gar nichts! Denn der war nie vor Ort.

Ein 35-Jähriger, der in einer Kleinstadt bei Groningen gemeldet war, hatte sich einen gefälschten Führerschein von Johnson besorgt.