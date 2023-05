Wurde Emmanuel Macron von Boris Johnson übel beleidigt?

Großbritanniens Ex-Premier Boris Johnson teilte ordentlich gegen seinen damaligen Amtskollegen Emmanuel Macron aus. © Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/dpa

Die vielgepriesene europäische Einigkeit bekommt hin und wieder Risse.

Wie Johnsons ehemaliger Kommunikationschef in einem Podcast berichtet, soll es zwischen Frankreichs amtierenden Staatschef und Großbritanniens Ex-Premier zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu einem verbalen Eklat gekommen sein.

Dabei soll Johnson seinen damaligen französischen Amtskollegen als "Spinner" und "Putins Speichellecker" bezeichnet haben. Doch was ließ den ansonsten immer so gut gelaunten Johnson so ausflippen?

Der Zeuge, der alles live gehört haben will, heißt Guto Harri (56). Der ist kein Geringerer als Johnsons früherer Berater.

Die Nerven des Ex-Premiers sollen beim Überfall auf die Ukraine im Februar vergangenen Jahres so sehr blank gelegen haben, dass sich das britische Staatsoberhaupt derart gegen seinen Kollegen im Ton vergriffen haben soll.

Sogar das Wort "cunt", das besser keiner deutschen Übersetzung bedarf, soll in Richtung Macron gefallen sein.