"Also erschuf Gott Trump": Ex-Präsident mit kontroversem Wahlkampf-Clip

Dieses Gesicht hat also Gott erschaffen: Donald Trump (77). © Anna Moneymaker/Getty Images via AFP

Der 2:45 Minuten lange Clip, den der Republikaner auf seiner eigenen Social-Media-Plattform "Truth" [Deutsch: Wahrheit, Anm. d. Red.] veröffentlichte, ist dabei vollgepackt mit selbst erschaffenen Mythen.



Eine äußerst markante Stimme, die an den berühmten Apple-Werbespot erinnert, welcher sich an George Orwells Klassiker "1984" anlehnt, sagt gleich zu Beginn: "Und am 14. Juni 1946 [Trumps Geburtstag, Anm. d. Red.] schaute Gott auf sein geplantes Paradies herab und sagte: 'Ich brauche einen Vertreter.' Also erschuf Gott Trump."

Trump als der Erlöser, so will er gerne gesehen werden. In diesem Ton geht das Video weiter.

Gott habe beispielsweise jemanden gesucht, der die Marxisten bekämpfe, also habe er Trump geschaffen, heißt es im Clip, der auch auf X (ehemals Twitter) geteilt wurde.

Gott habe darüber hinaus auch jemanden gesucht, der den "Deep State" bekämpfe, also schuf er Trump. Genauso habe Gott jemanden geschaffen, der die "Fake News" bekämpfe und Grenzen sichere: Trump.