Dekadenz für die Hosentasche: Das ist das neue "Trump-Phone"

US-Präsident Donald Trump (79) möchte Produkte aus den USA wieder attraktiver machen. Anfangen möchte er dabei mit eigenen Smartphones. © Mark Schiefelbein/AP/dpa

Am Montag ging die offizielle Internetseite von "Trump Mobile" an den Start.

Das Familienunternehmen unter Donald Trump möchte mit ihren neuen Produkten den US-amerikanischen Mobilfunkmarkt aufmischen, welcher derzeit "noch" von größtenteils in Asien produzierenden Handy-Giganten wie Apple und Samsung dominiert wird. Um das Label "Made in USA" wieder stark zu machen, soll das goldene "T1 Phone" ausschließlich in der USA produziert werden und eine echte Konkurrenz für die etablierten Marken sein.

Noch am selben Tag konnten überzeugte Trump-Anhänger ihr nächstes Smartphone für schlappe 499 US-Dollar (umgerechnet circa 432 Euro) vorbestellen. Laut der Internetseite kommt das "T1" im September dieses Jahres offiziell auf den Markt.

Doch trotz des "Made in USA"-Labels hat sich die Trump-Familie bei einigen Dingen wie Aussehen und Technik stark an den anderen Handy-Giganten orientiert.