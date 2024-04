Neuer Ärger nach Trump-Aussage: "Bin schlau, weil ich keine Steuern zahle"

New York (USA) - Ex-Präsident Donald Trump (77) steht immer wieder in der Kritik. Neben seinem Gerichtsprozess sorgt nun auch eine frühere Äußerung für Schlagzeilen.

Hillary Clinton (76) wollte 2016 US-Präsidentin werden. In einem Rededuell warf sie Trump damals vor, er würde keine Steuern zahlen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Zahlreiche Nutzer reagierten auf das Video und teilten ihre Ansichten. "Nein, Donald, das macht Dich unpatriotisch - Du unterstützt nicht das Land, das Deinen Reichtum ermöglicht hat, während die Steuerlast auf die Mitglieder der Gesellschaft abgewälzt wird, die es sich am wenigsten leisten können", kommentierte ein User.

"Er ist nicht für das Volk, wie er behauptet, er ist nur für sich und seine reichen Freunde", ergänzte der nächste. "Das sind die Leute, die stark besteuert werden sollten."

Manche Nutzer nahmen Trump jedoch auch in Schutz. So schrieb etwa ein Zuschauer: "Wir alle versuchen doch, so wenig wie möglich zu zahlen. Es ist unser Geld, nicht das der Regierung. Sie werden es sowieso nur an die Ukraine und Israel verteilen. Ich könnte das Geld echt gut gebrauchen, denn die Inflation macht mir sehr zu schaffen."

In einer Rede aus dem Jahr 2015 bemerkte Trump schon damals öffentlich, dass er wie jeder andere Steuerzahler in den USA bestrebt sei, wenig Steuergeld zu zahlen.

Wie von CBS berichtet, sagte er: "Ich kämpfe wie der Teufel, um so wenig wie möglich zu zahlen, und zwar aus zwei Gründen: Erstens bin ich ein Geschäftsmann - und das ist die Art und Weise, wie man es tun sollte. Der andere Grund ist, dass ich die Art und Weise hasse, wie unsere Regierung unsere Steuern ausgibt. Ich hasse es, wie sie unser Geld verschwenden."