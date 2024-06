Besonderes "Geburtstags-Geschenk" für Donald Trump in Hamburg

Der Osnabrücker Künstler Volker-Johannes Trieb (57). Über den goldenen Buchstaben der Adresse "Kehrwieder" fügten die Aktivisten ein "nie" hinzu. © Bodo Marks/dpa

Der Osnabrücker Künstler hängte am Freitagmorgen zusammen mit Helfern 50 Rettungsringe an einer Brücke vor dem US-Generalkonsulat in der Hamburger Speicherstadt auf.

Die Aktion hat das Motto "Save yourself" - auf einem großflächigen Banner wird zudem gefordert: "America, save yourself – don't vote for Trump". Über den goldenen Buchstaben der Adresse "Kehrwieder" fügten die Aktivisten ein "nie" hinzu.

Die 50 Rettungsringe sollen für die 50 US-Bundesstaaten stehen, teilte der Künstler mit. Auf jedem Rettungsring steht ein Begriff für ein wichtiges Element im gesellschaftlichen Miteinander oder in der Demokratie, die viele durch Trump bedroht sehen.

Zu lesen ist etwa: "Freedom of the press", "truthfulness", "environmental protection", "rule of law", "freedom of belief", "welfare state" und "women‘s rights".