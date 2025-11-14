Brisante Mails enthüllen: Jeffrey Epstein nannte Donald Trump "fast verrückt" und unterstellte "frühe Demenz"

USA - Donald Trump (79) wird seine Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) einfach nicht los! In neu veröffentlichten Dokumenten äußerte sich der Sexualstraftäter mehrfach kritisch über dessen Verhalten.

Jeffrey Epstein bezeichnete Donald Trump (79) als "fast verrückt". © Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa

Am Mittwoch legten Republikaner aus dem US-amerikanischen Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaft rund 20.000 Seiten an Unterlagen vor, die sie aus Epsteins Nachlass erhalten hatten.

Wie People berichtet, fanden sich darin auch E-Mails, in denen der 66-Jährige die geistigen Fähigkeiten des US-Präsidenten infrage stellte.

Epstein sprach wiederholt abfällig über seinen einstigen Freund, zweifelte an dessen Verstand, seinen kognitiven Fähigkeiten und bezeichnete ihn darüber hinaus sogar als "fast verrückt".

In einer weiteren Nachricht aus dem Jahr 2015 soll Epstein einem Reporter gesagt haben, er habe "Fotos von Donald und Mädchen in Bikinis in meiner Küche".

Zwei Jahre später schrieb er erneut an einen Journalisten: "Es hilft politisch, da es so gesehen wird, dass er sein Wort hält, das ist wichtig mit Putin und Nordkorea (...) Davon abgesehen: Donald ist f*** verrückt, habe ich dir gesagt."