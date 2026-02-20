Zollpolitik illegal: Oberster Gerichtshof watscht Donald Trump ab

Washington (USA) - US-Präsident Donald Trump (79) hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert.

Donald Trump (79) hat sich mit seiner aggressiven Zollpolitik wohl zu weit aus dem Fenster gewagt. © Evan Vucci/AP/dpa

Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen – darunter auch die Europäische Union.

Die Entscheidung fiel mit einer deutlichen Mehrheit von sechs zu drei der insgesamt neun Richterinnen und Richter.

Mit dem Urteil fehlt weitreichenden Zöllen Trumps nun eine rechtliche Grundlage.

Trumps Team hatte allerdings bereits angekündigt, im Falle einer Niederlage vor dem Gericht zu versuchen, auf andere rechtliche Grundlagen zurückzugreifen, um die Zollpolitik des US-Präsidenten weiterhin durchsetzen zu können.

Zahlreiche Handelspartner der USA dürften nun also zwar auf Erleichterungen bei US-Zöllen hoffen. Ob diese langfristig tatsächlich kommen, ist aber unklar.