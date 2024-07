Donald Trump dankbar, dass er noch am Leben ist: "Ich sollte tot sein!"

Ex-Präsident Donald Trump (78) wurde bei einem Wahlkampfauftritt von einer Kugel am Ohr erwischt. © Gene J. Puskar/AP

"Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte tot sein", erklärte der Präsidentschaftskandidat im Interview mit der "New York Post" am Montag.

Die auf ihn abgefeuerte Kugel streifte Trump "nur" am Ohr, weil er sich in dem Moment, in dem der Schütze den Abzug betätigte, mit seinem Kopf zur Leinwand drehte.

Dieses Timing könne laut Trump nur zwei Ursachen haben: "Durch Glück oder durch Gott. Viele Leute sagen, es sei durch Gott, dass ich immer noch hier bin."

Das Bild des 78-Jährigen, wie er blutverschmiert und mit geballter Faust vom Secret Service von der Bühne seines Wahlkampfauftritts im US-Bundesstaat Pennsylvania eskortiert wurde, ging anschließend um die Welt.

Für den Ex-Präsidenten - trotz Schusswunde und Verband am rechten Ohr - ein Grund für einen kleinen Scherz: "Normalerweise müsste ich sterben, um ein ikonisches Bild zu erhalten."