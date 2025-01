Extra angereiste AfD-Chefs verfolgen Trump-Vereidigung nur per Video

Die Reise in die US-Hauptstadt habe sich "100 Prozent" gelohnt, sagte sie. Die Republikaner wüssten, dass die AfD deren Partner in Deutschland sei. Zur Frage, wie das zu AfD-Positionen passe, die Nord-Stream-Gasleitungen in der Ostsee zu reparieren, Gaslieferungen aus Russland wieder aufzunehmen und US-Raketen in Deutschland abzulehnen, sagte von Storch, dies sei Klein-Klein.

Nicht alle Interessen deckten sich, es gehe um das große Ganze, "die linke, woke Bewegung zu beenden".