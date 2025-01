Gericht hat entschieden: Trump bleibt verurteilter Straftäter

Von Christina Horsten und Christiane Jacke

Washington/New York - Der designierte US-Präsident Donald Trump kommt im Schweigegeld-Prozess in New York ohne Strafe davon. Der Schuldspruch gegen den 78-Jährigen bleibt aber bestehen. Trump zieht damit am 20. Januar als verurteilter Straftäter ins Weiße Haus ein.