Trump-Anklage: Pornodarstellerin Stormy Daniels stellt Ex-Präsidenten bloß - "Hat ein 8 cm Stängchen"

New York/Los Angeles - Es sind herrliche Tage für jeden Gegner von Donald Trump (76). Die Staatsanwaltschaft in New York legt dem früheren US-Präsidenten Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Eine scheint an der Situation ganz besonders viel Spaß zu haben: Pornodarstellerin Stormy Daniels (44), mit der Trump 2006 eine Affäre gehabt haben soll.