Neue Geheimwaffe in Venezuela eingesetzt - Trump: "Ich darf nicht darüber sprechen"

Washington D.C. - Beim Großangriff auf Venezuela hat das US-Militär nach Angaben von Präsident Donald Trump (79) eine neuartige Geheimwaffe eingesetzt.

Laut US-Präsident Donald Trump (79) wurde im Zuge des Angriffs auf Venezuela eine Waffe namens "The Discombobulator" eingesetzt. (Archivbild) © -/World Economic forum/dpa

Am 3. Januar waren mehrere Helikopter in den venezolanischen Luftraum eingedrungen. Kurze Zeit später vermeldete Trump die Festnahme des Machthabers Nicolás Maduro (63) und seiner Ehefrau. Dass im Zuge der Operation die Luftverteidigung des südamerikanischen Landes nicht auslöste, sei laut Trump kein Zufall gewesen.

Im Interview mit der "New York Post" erklärte Trump am Samstag, dass die am Boden stationierten Abfangraketen durch eine Waffe namens "The Discombobulator" (deutsch: Der Verwirrer) wirkungslos gemacht worden seien.

Trump betonte, dass er gerne mehr über die mysteriöse Waffe verraten würde. Doch aus Gründen der Geheimhaltung sei dies derzeit nicht möglich: "Ich darf nicht darüber sprechen."

Dennoch ließ Trump durchsickern, wozu der "Verwirrer" im Stande sei: "Sie haben ihre Raketen nie gestartet. Sie hatten russische und chinesische Raketen, und keine einzige hob ab. Wir kamen an, sie drückten Knöpfe, aber nichts funktionierte."

Aufgrund dieser Schilderung lässt sich vermuten, dass es sich bei der neuen Waffe um eine Art elektromagnetischen Impuls (EMP) handelte, der feindliche Elektronik wirkungslos macht.