Bluterguss sorgt für Spekulationen: Donald Trump klärt über seine Hand auf

Davos (Schweiz) - Schon wieder wirft ein auffälliger Bluterguss an Donald Trumps (79) linker Hand Fragen zu seinem Gesundheitszustand auf. Jetzt hat sich der US-Präsident dazu geäußert.

Erneut wird über Donald Trumps (79) Gesundheitszustand spekuliert. © Mandel Ngan/AFP

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos tauchte der 79-Jährige erneut mit einem unübersehbaren Bluterguss auf seinem Handrücken auf, hatte aber eine ganz banale Erklärung für die auffällige Stelle parat.

"Ich habe mich am Tisch gestoßen", sagte Trump am Donnerstag auf seinem Rückflug in die USA an Bord seiner Präsidentenmaschine Air Force One. Zudem verwies er auf die Einnahme von Aspirin, das blutverdünnend wirkt.

"Nehmen Sie Aspirin, wenn Ihnen Ihr Herz lieb ist, aber nehmen Sie kein Aspirin, wenn Sie keine kleinen Blutergüsse haben möchten."

Zuvor hatte bereits das Weiße Haus eine gleichlautende Erklärung für den dunklen Fleck auf Trumps linker Hand geliefert. Seine Sprecherin Karoline Leavitt sagte dem Sender CNN, der US-Präsident sei bei der Gründung seines umstrittenen "Friedensrats" in Davos mit dem Handrücken gegen eine Tischkante gestoßen.