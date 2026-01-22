Donald Trump gründet umstrittenen "Friedensrat"

Donald Trump hat seinen umstrittenen "Friedensrat" gegründet.

Davos - Donald Trump (79) hat seinen umstrittenen "Friedensrat" ins Leben gerufen. Der US-Präsident unterzeichnete auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos ein Gründungsdokument das Gremium, in dem Kritiker einen Angriff auf die Vereinten Nationen sehen. "Wir werden Frieden in der Welt haben – und das wird einfach großartig sein!", sagte Trump. Unter den ersten Unterzeichnern war neben Ungarn überraschend auch ein weiteres EU-Mitglied Bulgarien.

US-Präsident Donald Trump (79) hat seinen umstrittenen "Friedensrat" gegründet. © Markus Schreiber/AP/dpa Insgesamt 60 Staaten sollen Einladungen für den "Friedensrat" erhalten haben. Zugesagt haben bislang nur wenige - neben Israel unter anderem Indonesien, Kosovo, die Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) und Vietnam. Einige der Erstunterzeichner werden autoritär regiert. Wer länger als drei Jahre dabei sein will, muss eine Milliarde US-Dollar für den Etat des "Friedensrats" bereitstellen. Eingeladen ist auch der russische Präsident Wladimir Putin. Der Kremlchef signalisierte Interesse, betonte aber, die Aufnahmegebühr müsse aus eingefrorenem russischen Vermögen bereitgestellt werden. Aus Europa gab es unterdessen bislang eher zögerliche Rückmeldungen. Zum jetzigen Zeitpunkt beabsichtige Frankreich nicht, "auf das Angebot einzugehen", hieß es etwa aus dem Élysée-Palast. Donald Trump Trump fordert Grönland, doch überrascht mit Militär-Ansage Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) sagte: "Wir haben einen Friedensrat und das sind die Vereinten Nationen."

Die Besonderheit des "Friedensrats"