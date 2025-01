Vielfalt vorbei: Trump geht gegen Trans-Menschen im Militär vor!

US-Präsident Donald Trump (78) hält nichts von Transmenschen - und will nun handeln. © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Vor Reportern sagte er am Montag, er habe das entsprechende Dokument an Bord seines Flugzeuges auf dem Weg aus Miami zurück in die US-Hauptstadt Washington unterschrieben.

In der Küstenstadt im Bundesstaat Florida hatte Trump das Vorhaben bereits angekündigt: "Um sicherzustellen, dass wir die tödlichste Kampftruppe der Welt haben, werden wir die Transgender-Ideologie aus unserem Militär verbannen", sagte er vor republikanischen Abgeordneten.

Der Republikaner hatte in der Vergangenheit zugesichert, dass er wieder ein Verbot von Trans-Soldaten in der Armee einführen wolle. Es war aber zunächst nicht klar, welche konkreten Schritte in dem bisher nicht veröffentlichten Dekret vorgesehen sind.

Ein Beamter des Weißen Hauses sagte, das Schriftstück sehe die "Beseitigung von Gender-Radikalismus im Militär" vor.