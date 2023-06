Vom Golfclub in den Gerichtssaal: Trump stellt sich in Miami - Polizei schlägt Alarm

Miami - Erst Anfang April dieses Jahres wurde der Ex-Präsident Donald Trump (76) dem Richter in New York vorgeführt. Jetzt stattet der ehemalige Regierungschef einem Bundesgericht in Miami (Florida, USA) einen Besuch ab: Sein Flieger kam am gestrigen Montagnachmittag (Ortszeit) an - nachdem er kurz davor vermutlich eine gemütliche Runde Golfen war.