"Hab ich selbst gemacht": Trump lässt stolz die Fritten sprechen

"Ich glaube, ich mache das morgen, und ich glaube, es wird an einem Ort in Pennsylvania sein, und ich werde bei den Pommes stehen", lüftete der 78-Jährige vor tosender Menge seine kalorienreiche Strategie.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat soll bereits am Vorabend auf einer Veranstaltung in Latrobe angekündigt haben, dass er für den Folgetag etwas plane:

Nach Informationen der " New York Post " kam der schweißtreibende "Nebenjob", der in Wahrheit eine Marketing-Aktion bei eigentlich geschlossener Filiale war, natürlich nicht aus heiterem Himmel.

Schauplatz der Szenerie war die Kleinstadt Feasterville-Trevose im äußersten Südosten des US-Bundesstaats Pennsylvania, wo der Ex-Präsident am Sonntag inmitten der heißen Phase der US-Wahl 2024 auf ungewöhnlichen Stimmenfang ging.

Doug Mills/The New York Times Pool via AP/dpa

Für Trump hieß das: Jackett ablegen und gegen eine typische Arbeitsschürze eintauschen, bevor ihn der nächste Weg direkt in die Küche führte, wo er auch schon von einem Mitarbeiter freudig erwartet einen knackigen Crashkurs bekam.

Harris hatte im Wahlkampf erklärt, sie habe während ihres Studiums den Sommer über bei der Fast-Food-Kette gearbeitet, was Trump immer wieder in Abrede stellte.

Mehrere Videos in den sozialen Medien auf "X" zeigen, wie er an der Fritteuse "eingelernt" wurde, bis er schließlich selbst ran musste. Am Fenster des Drive-in-Bereichs durfte er sein Können unter Beweis stellen und seine hungrige "Kundschaft", die nur auf dem Papier eine war, bedienen.

Dass der Ex-Präsident ein großer Fastfood-Liebhaber ist, hat er während seiner ersten Amtszeit bereits mehrfach illustriert. Ob ihm die Fritten-Aktion ein paar Wählerstimmen einbrachte, zeigt sich jedoch frühestens am 5. November.