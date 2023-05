Hoher Staatsbesuch: Frankreichs Präsident Macron kommt nach Dresden

Dresden - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (45) wird im Rahmen seines Staatsbesuches in Deutschland vom 2. bis zum 4. Juli aller Voraussicht nach auch in Dresden vorbeischauen.

Von deutscher und französischer Seite betonte man die langjährige Freundschaft beider Nationen, die nun mit einem gemeinsamen Besuch von Macron und Steinmeier in "mehreren Regionen Deutschlands" gewürdigt werden soll.

Auch das Bundespräsidialamt gab den geplanten Staatsbesuch in einer Pressemitteilung bekannt. Anlass für den Empfang Macrons ist das 60-jährige Bestehen des Élysée-Vertrages, hieß es darin.

Seine Reise in die Bundesrepublik kündigte Macron auf Twitter an und folgte damit einer Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67, SPD).

Es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren. Zuletzt gab es in Dresden derartig hohen Besuch im Jahr 2009. Damals waren Barack Obama und Wladimir Putin nach Dresden gereist, der erste Besuch eines Staatsoberhauptes überhaupt in der sächsischen Landeshauptstadt.