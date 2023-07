Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland ab!

Paris (Frankreich) - Der französische Präsident Emmanuel Macron (45) hat seinen anstehenden Besuch in Deutschland abgesagt.

Emmanuel Macron (45) hat seinen Staatsbesuch in Deutschland aufgrund der anhaltenden Unruhen in Frankreich abgesagt. © Yves Herman/Pool Reuters/AP/dpa

Davon berichtet die Bild-Zeitung. Als Grund dafür nannte Macron die andauernden Ausschreitungen in ganz Frankreich.

Am kommenden Dienstag hätte Macron auch der sächsischen Landeshauptstadt Dresden einen Besuch abstatten sollen. Es wäre der Abschluss einer dreitägigen Reise vom morgigen Sonntag an gewesen die mit Stopps in Baden-Württemberg, Berlin und Sachsen ein Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft setzen sollte.

Am heutigen Samstag gab das Bundespräsidialamt in Berlin jedoch an, man habe aus Paris um eine Verschiebung des Besuchs gebeten.

Nach dem ein 17-Jähriger am vergangenen Donnerstag durch einen tödlichen Schuss eines Polizisten sein Leben verlor, gingen Menschen in ganz Frankreich auf die Straßen. Getrieben durch Trauer und Wut kommt es noch immer zu Krawallen.

Bei den Ausschreitungen sind bisher fast 80 Polizisten verletzt worden und nahezu 1000 Menschen verhaftet genommen worden.