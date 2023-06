Wegen dieses Polit-Promis ändert der MDR sein Programm!

Hoher Besuch wird erwartet: Es ist die erste Visite eines französischen Präsidenten in Sachsen seit fast genau 20 Jahren - der MDR ändert sein Programm.

Von Björn Strauss

Dresden/Leipzig - Hoher Besuch wird erwartet: Es ist die erste Visite eines französischen Präsidenten in Sachsen seit fast genau 20 Jahren - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besucht (45) am 4. Juli in den Freistaat - in Dresden ist der MDR mit Sondersendungen am Start.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (45) kommt am 4. Juli in den Freistaat und auch nach Dresden. © Alexander Zemlianichenko/AP POOL/dpa Der MDR wird mittendrin sein im Getümmel und berichtet unter anderem ab 19.50 Uhr mit einem "MDR extra". Der Mitteldeutsche Rundfunk sei vor Ort und begleitet Macron auf seiner Reise quer durch Sachsen. Der französische Präsident wird unter anderem im Rahmen eines europäischen Jugendfests vor der Dresdner Frauenkirche eine Rede an die Jugend Europas ("Fête de L’Europe" auf dem Neumarkt) halten sowie im ländlichen Raum und an Industriestandorten zu Gast sein. Begleitet wird Emmanuel Macron von Frank-Walter Steinmeier. Mit dem Bundespräsidenten wird MDR-Chefredakteurin Julia Krittian, die auch das "MDR extra" moderieren wird, ausführlich über das deutsch-französische Verhältnis sprechen, so der Sender in seiner Ankündigung am Donnerstagmittag. Emmanuel Macron Hoher Staatsbesuch: Frankreichs Präsident Macron kommt nach Dresden Das ist längst nicht alles: Auch im "MDR SACHSENSPIEGEL" sowie im Nachrichtenradio "MDR AKTUELL" wird der Besuch aus Frankreich Thema sein. "MDR SACHSEN – Das Sachsenradio" gehe unter anderem dem französischen Einfluss auf die sächsische Kultur und Geschichte nach und wird in der Sondersendung "MDR SACHSEN – extra" zwischen 18 und 18.30 Uhr den Tag mit dem französischen Präsidenten zusammenfassen.

Nicht nur der MDR ist aus dem "Häuschen"

Die Motorradstaffel der Polizei übte am Dienstag ihre Eskorte auf der Augustusbrücke für den Besuch des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron (45). © Petra Hornig

MDR Chefredakteurin Julia Krittian 2023 wird Macron auf Schritt und Tritt für den MDR begleiten. © MDR/Kirsten Nijhof