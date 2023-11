Erdogan in Berlin: Kühler Empfang für einen schwierigen Staatsgast

Berlin - Hoch umstritten: Beim ersten Besuch vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (69) in Deutschland seit fast vier Jahren war der Gesprächsbedarf groß. Überschattet wurden die Themen aber von Erdogans Entgleisungen zum Israel-Krieg im Vorfeld. Beim Abendessen im Kanzleramt ging's wohl auch um Kampfjets.

Die Ermordung vieler Hundert israelischer Zivilisten beim Terrorangriff am 7. Oktober hatte er zwar verurteilt, die dafür verantwortliche Hamas aber später als "Befreiungsorganisation" bezeichnet.

Es solle um die Aufnahme Schwedens in die NATO, die Situation in Nahost sowie die "irreguläre Migration nach Europa" gehen.

Der umstrittene Staatsbesuch wurde von Demos wie dieser begleitet. © dpa/Monika Skolimowska

Israel warf er dagegen einen "Genozid" (Völkermord) im Gazastreifen vor und stellte Israels Existenzrecht infrage. Scholz tat das als "absurd" ab, betonte am heutigen Freitag auch die deutsche Palästina-Unterstützung.

Mit 160 Millionen Euro gelte die BRD als einer der weltweit größten Unterstützer des Gazastreifens.

Erdogan brachte eigene Themen an den Abendbrottisch: Er wolle über den EU-Beitritt seines Landes sprechen. "Seit 52 Jahren wartet die Türkei an der Tür der EU", so der 69-Jährige.

Noch vor Erdogans Besuch im Kanzleramt hatte die Türkei auf ein deutsches Ja zum türkischen Kauf von Eurofighter-Kampfjets gedrängt.

Ankaras Interesse an 40 Kampfflugzeugen sei der Regierung bekannt, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit (51). Erdogan traf indes im Schloss Bellevue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67).