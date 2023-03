Wegen Flecken auf Kim Jong-uns Jacke: Bodyguard wird womöglich hingerichtet

Der oberste Führer Nordkoreas Kim Jong-un (39) zeigt sich mit Flecken auf der Jacke im Staatsfernsehen. © Jung Yeon-je / AFP

Bilder der staatlichen Medien zeigten den nordkoreanischen Staatschef, als er Zeuge des jüngsten Raketentestschusses auf einen Bahnhof in Seoul (Südkorea) am 17. März war.

Dabei trug der Diktator eine Jacke, die an mehreren Stellen, unter anderem am Ärmel des linken Arms, mit weißen Flecken beschmutzt ist. Wie die britische Zeitung "The Mirror" berichtete, fürchten Experten, Kim Jong-un könne sein Personal dafür bestrafen "seine Würde nicht gewahrt zu haben". Dafür sollte wohl ein Bodyguard sorgen.

Immerhin wurden die Aufnahmen des nordkoreanischen Machthabers im Staatsfernsehen übertragen. Dass der Diktator vor der Öffentlichkeit nicht zu 100 Prozent perfekt auftrat, könnte die verantwortliche Person schwer treffen, so Nordkorea-Experte Michael Madden.

Er untersucht seit Jahrzehnten die Entwicklungen in Nordkorea und schließt neben Degradierung oder Zwangsarbeit in einer Strafkolonie auch eine Hinrichtung durch ein Erschießungskommando nicht aus.

Das sei bereits unter Kim Jong-il (†70), dem vorherigen Machthaber Nordkoreas und Vater von Kim Jong-un vorgekommen.