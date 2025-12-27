Sie hatte genug: Michelle Obama spricht über frustrierenden Moment mit ihren Töchtern

USA - Die ehemalige US-First Lady Michelle Obama (61) hat vor Kurzem offenbart, dass sie einmal so frustriert von ihren Töchtern war, dass sie ihnen sagte, sie habe "genug vom Elternsein".

Michelle Obama (61) berichtet von einem frustrierenden Moment mit ihren Töchtern. © SUZANNE CORDEIRO / AFP

In einer neuen Episode ihres Podcasts "IMO" erzählte sie von einem herausfordernden Moment mit ihren beiden Töchtern Malia (27) und Sasha (24), als ihr Ehemann Barack Obama (64) nicht zu Hause war.

Wie Page Six berichtete, sagte Michelle, die beiden Mädchen seien normalerweise "großartige Kinder" gewesen, dennoch sei es an jenem Abend besonders wild zugegangen.

"Ich war zu Hause und versuchte, die Mädchen ins Bett zu bringen. Sie waren damals wahrscheinlich 7 und 3 Jahre alt", so Michelle.

An diesem Tag wollten die Kinder jedoch einfach nicht auf die heute 61-Jährige hören. Daraufhin erklärte sie ihnen frustriert, dass sie "fertig" sei und genug habe und die beiden ihre abendliche Routine selbst übernehmen könnten.