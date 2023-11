Gelder aus Russland an preisgekrönten Journalisten? Verkauf von Büchern über Putin gestoppt

Hamburg - Als Reaktion auf Medienberichte über angebliche Zahlungen aus Russland an den preisgekrönten Journalisten Hubert Seipel (73) stoppt der Verlag Hoffmann und Campe den Verkauf seiner Bücher über Wladimir Putin (71).

Die Deutsche Presse-Agentur bat am Dienstagnachmittag Seipel um eine Stellungnahme zu den Berichten und den angeblichen Zahlungen. Bis zum Abend gab es von ihm keine Reaktion.

Zuvor hatten " Spiegel " und das ZDF über angebliche Zahlungen von Hunderttausenden Euro an den Journalisten berichtet, die für Buchprojekte gedacht gewesen sein sollen. Die Medien beriefen sich auf vertrauliche Unterlagen zyprischer Finanzdienstleister. Gemeinsam mit dem Konsortium "International Consortium of Investigative Journalists" (ICIJ) seien entsprechende Datenleaks ausgewertet worden.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) teilte am Dienstagabend zugleich mit, dass er rechtliche Schritte prüfe.

Der Verlag habe keine Kenntnis von dem geschilderten Sachverhalt gehabt. In den vergangenen Jahren waren zwei Sachbücher des Autors und Journalisten über den russischen Präsidenten Putin erschienen.

Der Hamburger Verlag teilte am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: "Der Hoffmann und Campe Verlag hat sich aufgrund des vom 'Spiegel' und des ZDF veröffentlichten Berichts zu Hubert Seipel entschlossen, dessen Bücher nicht mehr zum Verkauf anzubieten."

Hubert Seipel wird in Medienberichten vorgeworfen, Unterstützung aus Russland für Buchprojekte erhalten zu haben. (Archivbild) © Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

"Spiegel" und ZDF berichteten, dass sich der Journalist ihnen gegenüber geäußert habe. Laut einem YouTube-Beitrag von ZDF "frontal" soll er mitgeteilt haben, dass er zu keinem Zeitpunkt Geld für Filme oder Fernseh-Interviews von Dritten bekommen habe.

Zugleich soll er laut "Spiegel" Unterstützung mit Blick auf Buchprojekte eingeräumt haben. Der betreffende Vertrag lege demnach fest, dass der Autor keine Verpflichtungen gegenüber dem Sponsor in Bezug auf das Projekt habe - "... (weder in Bezug auf den Inhalt oder die Zusammensetzung des Buches noch in anderer Hinsicht) oder dessen Fertigstellung", zitiert der "Spiegel".

In der NDR-Mitteilung hieß es, der Sender habe mit dem Autor sowie Verantwortlichen der Produktionsfirma Kontakt aufgenommen. "Seipel hat dabei dem NDR gegenüber eingeräumt, er habe über zwei 'Sponsoring-Verträge' 2013 und 2018 Geld von Alexey Mordashov (58) erhalten und erklärt, es sei für zwei Buchprojekte gewesen."

Mordaschow gilt als russischer Oligarch. Er ist langjähriger TUI-Großaktionär. Die EU hatte Mordaschow Ende Februar 2022 auf ihre Sanktionsliste genommen.

Die Deutsche Presse-Agentur fragte bei Mordaschow um eine Stellungnahme an - zunächst gab es keine Reaktion.