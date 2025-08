"Geheime Putin-Tochter" zeigt ihr Gesicht und fällt vernichtendes Urteil über ihren Vater

Paris/Moskau - Sie gilt als "geheime Tochter" des russischen Machthabers Wladimir Putin (72): Erstmals hat Luiza Rozova (22) in den sozialen Netzwerken ihr Gesicht offen gezeigt. Daneben fällte sie ein vernichtendes Urteil.

Alles in Kürze

Auf geposteten Fotos ist die Pariser Studentin, die eigentlich Elizaveta Krivonogikh heißt, nun vollends zu sehen: "Es ist so schön, der Welt wieder mein Gesicht zeigen zu können", freut sich die 22-Jährige.

So schreibt sie laut BILD auf Telegram über ihren Vater: "Der Mann, der Millionen Le­ben genommen und meines zerstört hat."

Rozova hatte erst im Juni mit einem neuen Job für Schlagzeilen gesorgt. So ist sie in der französischen Hauptstadt als Mitarbeiterin in zwei Kunstgalerien beschäftigt, wie ihr Chef damals bestätigte.