Irre Berlusconi-Story: Wie Putin einem Reh das Herz rausriss!

Es geht um die Jagd, um blutige Reh-Herzen und um Erbrochenes: Die Geschichte von Fabrizio Cicchitto, ehemaliger Mitarbeiter Berlusconis, ist nichts für schwache Nerven.

So berichtete der 83-Jährige gegenüber der italienischen Zeitung "Corriere della Sera", wie Berlusconi ihm von einem Besuch bei seinem langjährigen Freund in Russland im Jahr 2013 erzählt habe. Die beiden Politiker hätten eine gute Zeit in einer Datsche (Wochenendhaus) gehabt, bis Putin vorgeschlagen habe, gemeinsam auf die Jagd zu gehen.

Nach einem Marsch durch einen verschneiten Wald seien ihnen schließlich zwei Rehe über den Weg gelaufen, woraufhin Putin auf eines der Tiere gezeigt und zu Berlusconi gesagt haben soll: "Das ist deins. Erschieß es!"

Doch der 2023 verstorbene Italiener sei kein großer Fan der Jagd gewesen und habe dem Kreml-Chef klargemacht, dass er das Reh nicht töten werde. Was Putin dann getan haben soll, habe die Freundschaft der beiden gehörig auf die Probe gestellt.