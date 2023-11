Kreml-Sprecher äußert sich zu Putin-Doppelgängern: "Haben wir einen"

Am heutigen Samstag feierte Russland den Tag der nationalen Einheit. Präsident Putin (71, r.) zeigte sich dazu auf dem roten Platz im Gespräch mit Kirill, dem Patriarchen der Russisch-Orthodoxen Kirche. Oder war es doch einer seiner Doppelgänger? © Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

"Jetzt rätseln Experten, ob es drei oder vier sind und wen wir da jeden Tag sehen", sagte Peskow am heutigen Samstag vor Jugendlichen in Moskau mit Blick auf Diskussionen in sozialen Netzwerken um mögliche Doubles des Kremlchefs.

"Putin – haben wir einen", sagte Peskow auf dem Forum "Rossija" mit einer großen Ausstellung zu Errungenschaften im flächenmäßig größten Land der Erde unter dem Kremlchef, der Russland seit mehr als 20 Jahren führt und wohl auch bei der Präsidentenwahl im März antreten dürfte.

Peskow hatte zuletzt immer wieder Berichte zurückgewiesen, nach denen Putin Doppelgänger benutze oder krank sei.

So hatte etwa der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, mehrfach behauptet, Putin sei sterbenskrank. Der "Diktator" habe nicht weniger als drei Doppelgänger, die durch plastische Chirurgie dem äußeren Erscheinungsbild Putins angepasst worden seien.