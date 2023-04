Setzt Putin wirklich Atomwaffen ein? Insider warnt: "Die Ukraine ist für ihn nur ein Haufen Müll"

Putins Ankündigung, taktische Atomwaffen in der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus zu stationieren, hat international viel Kritik ausgelöst. © -/Defense Ministry Press Service/AP/dpa

"Die Menschen, die in der Ukraine und in den annektierten Regionen leben, sind ihm völlig egal. Die sind für ihn nur ein Haufen Müll", warnte Sidelnikow.

"Sollte der Westen seinen Bedingungen nicht zustimmen, wäre Putin sogar dazu bereit, Atombomben über London, Berlin, Washington und anderen Teilen der Welt einzusetzen", prophezeite der Politiker.

"Ich halte das für eine endgültige neue Stufe der Eskalation", so der Insider. Gleichzeitig appellierte er an sein Volk, Russland so schnell wie möglich zu verlassen - ehe man sich unfreiwillig im Fronteinsatz in der Ukraine wiederfinde.

"Wenn es eine Möglichkeit gibt, das Land zu verlassen, sollten Sie das unbedingt tun. Diejenigen, die kämpfen und als Partisanen gegen die russische Regierung agieren können, sollten dies ebenfalls tun", so Sidelnikow.

Der Oppositionspolitiker hofft laut eigener Aussage darauf, dass es in Russland zu einer Revolution kommt, die Putin und seine Getreuen entmachtet.