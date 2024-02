Zur besten Sendezeit: Putin-Interview für US-Publikum steht kurz bevor

Moskau - Das erste Interview von Kremlchef Putin (71) mit einem westlichen Journalisten seit Kriegsbeginn soll in den USA zur besten Sendezeit laufen. US-Talkmaster Tucker Carlson (54) kündigt das als Medienereignis an.

Moderator Tucker Carlson (54) hat ein Interview mit Wladimir Putin geführt. © Richard Drew/AP/dpa

Der rechte US-Talkmaster Tucker Carlson hat die Veröffentlichung seines Interviews mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für die Nacht zu Freitag angekündigt.

Es ist das erste ausführliche Gespräch Putins mit einem US-Interviewer seit Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine vor fast zwei Jahren.

Kremlsprecher Dmitri Peskow (56) hatte am Mittwoch erklärt, dass der frühere Fox-News-Moderator, der Moskau inzwischen wieder verlassen hat, selbst über den Zeitpunkt der Veröffentlichung entscheiden könne. Der 54-jährige Carlson kündigt das Interview seit Tagen als Medienereignis an.

Putin habe dem Interview kurz vor der Präsidentenwahl in Russland am 17. März wohl auch deshalb zugestimmt, weil er in seinem Krieg gegen die Ukraine im Moment eher einen Vorteil und Nutzen für sich sehe, meinte die russische Politologin Tatjana Stanowaja (46).