Geheimer Bericht enthüllt: Reißt sich Russland bald Belarus unter den Nagel?

Moskau - Verleibt sich Putin schon bald das nächste Land ein? Einem nun veröffentlichten Geheim-Bericht zufolge strebt Russland bis 2030 eine Übernahme seines Nachbarlandes Belarus an. Dabei stehen politische , wirtschaftliche als auch militärische Ziele auf der Kreml-Agenda.

Despoten unter sich: Belarus Präsident Alexander Lukaschenko (68) und Russlands Machthaber Wladimir Putin (70) sind bereits jetzt unzertrennliche Verbündete. © Konstantin Zavrazhin/dpa

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, laufen die Eroberungs-Pläne des Kreml auf Hochtouren.

Laut einem Geheim-Dokument aus der Moskauer Präsidialverwaltung soll Belarus bis 2030 fest unter russischer Kontrolle stehen. Das Schreiben wird von westlichen Sicherheitskreisen und Geheimdiensten als authentisch bezeichnet.

Heißt im Klartext: eine völlige Unterwanderung Belarus durch Russland in wirtschaftlicher, politischer und militärischer Hinsicht! Auf diese Weise strebe Russland Experten zufolge einen gemeinsamen Unionsstaat unter russischer Führung an.

Dabei sei das brisante interne 17-seitige Dokument selbst schon etwas älter, nämlich aus dem Sommer 2021 und trage den vielsagenden Titel "Strategische Ziele der Russischen Föderation in Belarus".

Das Dokument sei in drei Phasen eingeteilt: Die Bereiche Politik & Verteidigung, Handel & Ökonomie sowie Gesellschaft würden die strategischen Ziele der Russischen Föderation in Belarus untermauern. Die Phasen seien zudem in drei zeitliche Einheiten untergliedert und beinhalten kurzfristige (bis 2022), mittelfristige (bis 2025) sowie langfristige (bis 2030) Ziele.

Als "Sicherstellung des vorherrschenden Einflusses der Russischen Föderation in den Bereichen Gesellschaftspolitik, Handel, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur" scheint die Motivation hinter diesem Papier klar definiert.