Putschversuch in Russland: Welche Ziele verfolgt der Wagner-Chef?

Moskau/Rostow - In Russland tobt ein offener Machtkampf zwischen dem russischen Söldnerchef Jewgeni Prigoschin (62) und der Führung in Moskau.

Russlands Präsident Wladimir Putin (70) hat sich mit einer TV-Ansprache an die Nation gewandt. © Pavel Bednyakov / SPUTNIK / AFP

Kämpfer von Prigoschins Söldnertruppe Wagner marschierten nach dessen Worten in der Nacht zum Samstag von der Ukraine aus nach Russland ein, nachdem der Söldnerchef zum Aufstand gegen die Armeeführung aufgerufen hatte.

Der russische Präsident Wladimir Putin (70) warf der Söldnertruppe "Verrat" vor und warnte vor einem "Bürgerkrieg" in Russland. In der südrussischen Region Woronesch kam es zu Kämpfen zwischen der Armee und Söldnern.

Am Samstagmorgen hatte Prigoschin auf Telegram ein Video aus der südrussischen Stadt Rostow am Don veröffentlicht und erklärt, die Söldnertruppe habe die Kontrolle über die Militäreinrichtungen des wichtigen russischen Stützpunkts für die Offensive in der Ukraine übernommen.

Auch ein Flugplatz sei besetzt und ein russischer Armeehubschrauber abgeschossen worden.

Wenige Stunden später wurden aus der auf halbem Weg zwischen Moskau und Rostow gelegenen Region Woronesch Kampfhandlungen zwischen der Armee und aufständischen Wagner-Söldnern sowie ein Brand in einem Treibstofflager gemeldet.