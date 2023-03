Will Wagner-Chef Prigoschin 2024 als Präsident der Ukraine kandidieren?

Will Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin (61) wirklich Präsident des Landes werden, das er gerade bekämpft? © Uncredited/AP/dpa

In einem kuriosen Video, das auf Social Media die Runde macht, behauptet der Finanzier der Wagner-Söldner, dass er "politische Ambitionen" hege und daher beschlossen habe, "2024 für das Präsidentenamt zu kandidieren".

In dem Clip ist der Geschäftsmann in Kampfmontur an einem unbekannten Ort zu sehen. Im Hintergrund sieht man teils zerstörte Häuser, auch Schüsse sind zu hören.

Da Prigoschin nicht die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzt und derzeit mit aller Härte versucht, die Stadt Bachmut einzunehmen, ist es allerdings fragwürdig, ob seine Behauptung ernstgemeint ist.

Der Wagner-Boss befindet sich in einer prekären Lage: Seine Söldner scheinen nicht die von Wladimir Putin (70) gewünschten Erfolge zu erzielen, zudem mangelt es ihnen an Munitionsnachschub.

Kürzlich bemängelte Prigoschin außerdem, dass der Kreml die Kommunikation zu ihm gekappt habe. Putin würde nie ans Telefon gehen und jeden seiner Kontaktversuche zurückweisen.