Stimmen vertauscht: Mega-Wahlpanne sorgt für Kopfschütteln

Linz (Österreich) - Was für ein oberpeinliches Malheur in der österreichischen Politik ! Auf dem Parteitag der SPÖ sollte ein neuer Parteichef gewählt werden. Der wurde dann auch gekürt, doch aufgrund einer unglaublichen Panne wurde der Falsche zum Sieger gekürt.

Andreas Babler (l.), Bürgermeister von Traiskirchen, und Hans Peter Doskozil (r.), Landeshauptmann des Burgenlandes, traten auf dem SPÖ-Parteitag gegeneinander an. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Die Sozialdemokratie in Österreich ist in großer Aufruhr. Das hat aber nicht nur mit den zuletzt bescheidenen Resultaten bei den Landtagswahlen in Salzburg, Kärnten und Niederösterreich zu tun, sondern ganz aktuell mit dem SPÖ-Parteitag, der in einem politischen Fiasko enden sollte.

Am Samstag waren die Delegierten der Partei dazu aufgerufen, in Linz einen neuen Parteichef zu wählen.

Mit dem Burgenländer Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (52) schien dieser auch ausgemachte Sache zu sein. Doch wie sich herausstellen sollte: nur für eine Nacht!

Auf Doskozil entfielen ursprünglich 53,02 Prozent der Delegiertenstimmen. Dieser hatte sich zum Sieger der Abstimmung ausgerufen und war feierlich ins Amt gehoben worden.

Seinem Kontrahenten Andreas Babler (50), seines Zeichens Bürgermeister von Traiskirchen, wurden 46,81 Prozent der Stimmen zugeschrieben. Doch dann das Unfassbare: eine Verwechslung! Die SPÖ blamiert sich bis auf die Knochen!