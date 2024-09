"Das macht schon was mit einem": Schock nach islamischem Angriff von Linz sitzt tief

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv des Beschuldigten dauerten ebenso an wie zu der Frage, auf welche Weise sich der Beschuldigte radikalisiert habe, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Der beschuldigte Albaner sitzt seit der Tat wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Ein mit einer Machete und einem Messer bewaffneter 29-Jähriger hatte am 6. September in einer Polizeiwache gedroht, Polizisten töten zu wollen und wiederholt "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") gerufen.

Der Schock bei Polizisten sitzt nach dem Angriff immer noch tief. © Thomas Frey/dpa

Der Angriff hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsalltag von Polizisten: "Das macht schon was mit einem", sagte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Rheinland-Pfalz, Stefanie Loth.

Man überdenke das eigene Verhalten. "Das macht sensibel, dass man guckt, wer geht hinter einem durch das Tor."

So ein "islamistischer Anschlag" auf einer Polizeidienststelle wie in Linz: "Das ist schon eine andere Qualität, als was wir so kannten", sagte Loth. Es gebe immer "so eine abstrakte Gefahr", die über einem schwebe. "Die hat sich irgendwie konkret gemacht."

Es handele sich um den ersten Anschlag mit diesem Hintergrund auf eine Polizeiwache in Rheinland-Pfalz. "Wir hatten schon mal, dass einer mit einer Waffe auf eine Dienststelle kommt.

Die Schleusen gibt es auch nicht ohne Grund." Aber islamistisch motiviert - das sei schon neu.