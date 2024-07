Er erschoss Terrorist vom Berliner Weihnachtsmarkt: Polizist (35) stirbt an Krebs

Luca Scatà erschoss 2016 Anis Amri, den Terroristen vom Berliner Weihnachtsmarkt. Nun ist der Polizist mit nur 35 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben.

Von Christoph Carsten

Berlin/Mailand - Im Jahr 2016 tötete Anis Amri auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche zwölf Menschen. Später wurde der Terrorist in Norditalien von dem Polizisten Luca Scatà erschossen. Nun ist der Beamte mit nur 35 Jahren an Krebs gestorben.

Der italienische Polizist Luca Scatà wurde nur 35 Jahre alt. © Michael Kappeler/dpa, Screenshot/Facebook/luke.atacs (Bildmontage) "Mit tiefer Trauer erfahre ich vom Tod von Luca Scatà, dem Agenten der Polizeistation Sesto San Giovanni, der 2016 mutig den Berliner Terroristen Anis stoppte", wie der Bürgermeister von Sesto San Giovanni (Mailand), Roberto Di Stefano, mitteilte. "Mein tiefstes Beileid gilt seiner Familie, seinen Kollegen und der gesamten Staatspolizei. Luca, dein Mut und deine Opferbereitschaft werden niemals vergessen", fuhr der Bürgermeister fort. Der Verlust hinterlasse eine "große Lücke". Rückblick: Der damals 24-jährige Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem Lastwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Zwölf Menschen verloren ihr Leben, 50 weitere wurden verletzt. Dem Terroristen gelang die Flucht, über Nordrhein-Westfalen und die Niederlande, schlug er sich nach Belgien und Frankreich durch, bis er in Italien ankam.

Bei dem Anschlag von 2016 raste ein Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. © Michael Kappeler/dpa

Ausweiskontrolle in Italien: Anis Amri eröffnet das Feuer