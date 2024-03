Nach IS-Anschlag mit 137 Toten: Terror-Verdächtige mit Spuren heftiger Folter vor Gericht

Nach IS-Anschlag in Moskau: Die mutmaßlichen Terroristen wurden einem Richter vorgeführt - und wiesen dabei offensichtliche Folter-Verletzungen auf.

Von Niklas Perband

Moskau (Russland) - Der Anschlag in Moskau sorgte weltweit für Bestürzung. Insgesamt 137 Zivilisten, darunter auch Kinder, starben am Freitag bei dem Terrorakt des Islamischen Staats. Die mutmaßlichen Täter konnten bereits am Samstag gefasst werden. Nun wurden sie einem Richter vorgeführt - und wiesen dabei offensichtlich Verletzungen durch brutale Folter auf.

Bei dem Anschlag in Moskau starben 137 Menschen. © dpa/Sergei Vedyashkin Gegen 20 Uhr brach am Freitag der Horror in der "Crocus City Hall" im Nordwesten Moskaus aus. Kurze Zeit später bekannte die Dschihadistenmiliz IS sich auf Telegram zu dem Anschlag mit mehr als 130 Toten und fast 200 Verletzten. Nach schnellen Fahndungserfolgen und insgesamt elf Festnahmen wurden am Sonntagabend (Ortszeit) die vier mutmaßlichen Haupt-Attentäter einem Haftrichter vorgeführt. Der Anblick der Verdächtigen ließ dabei aufschrecken: Die vier Männer waren von üblen Gesichtsverletzungen gezeichnet. Allem Anschein nach waren sie in ihrer Untersuchungshaft heftig gefoltert worden! Terror Nach Terroranschlag bei Moskau: So steht es um Terrorgefahr in NRW Bereits zuvor waren in den sozialen Medien Videos aufgetaucht, die zu belegen scheinen, dass die mutmaßlichen Terroristen brutal misshandelt wurden. Einem der mutmaßlichen Täter wurde in einer Aufnahme sogar das Ohr abgeschnitten. Ob die Videos glaubwürdig sind, konnte zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Doch die Bilder, die am späten Sonntagabend publiziert wurden, sprechen eine deutliche Sprache.

Brutal gefoltert? So erschienen die mutmaßlichen Terroristen vor Gericht in Moskau

Der mutmaßliche Terrorist Muhammadsobir Fayzov. © Olga MALTSEVA / AFP

Der mutmaßliche Terrorist Shamsidin Fariduni. © TATYANA MAKEYEVA / AFP

Der mutmaßliche Terrorist Barotovich Mirzoyev. © TATYANA MAKEYEVA / AFP

Der mutmaßliche Terrorist Rachabalizoda Saidakrami Dalerdjon. © TATYANA MAKEYEVA / AFP

Nach Terror in Moskau: Wladimir Putin schreckt augenscheinlich nicht vor Foltermethoden zurück