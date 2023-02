Trotz Sanktionen: Nordkorea feuert unerlaubte Interkontinental-Rakete ab!

Das offizielle Bild der nordkoreanischen Regierung zeigt den erfolgreichen Start der Interkontinentalrakete. Nach 989 Kilometern erreichte sie ihr Ziel. © -/KCNA/dpa

Am Samstag habe die zuständige Einheit eine ICBM des Typs Hwasongpho-15 in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert, berichteten Staatsmedien am Sonntag.

Die Rakete habe dort nach einem Flug über 989 Kilometer erfolgreich ihr Zielgebiet im Meer erreicht. ICBM gelten als die wichtigsten Trägermittel für Atomwaffen. Jegliche Tests mit ICBM und anderen ballistischen Raketen sind Nordkorea durch UN-Beschlüsse verboten.

Für die überraschende Raketenstart-Übung gab es den Berichten zufolge eine "exzellente Note".

Die zentrale Militärkommission der Arbeiterpartei habe "die tatsächliche Kriegsfähigkeit der ICBM-Einheiten, die bereit sind für mobile und machtvolle Gegenangriffe, gewürdigt".