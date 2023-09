New Yorker Bürgermeister warnt: "Asylkrise wird unsere Stadt zerstören"

New York (USA) - Mit deutlichen Worten hat New Yorks Bürgermeister Eric Adams (63) vor der sich verschärfenden Migrantenkrise gewarnt.

Immer mehr Migranten kommen nach New York. Die Einwohner der Stadt sind verunsichert. © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie die New York Post berichtet, hat sich der Bürgermeister von New York gegen die Asylkrise ausgesprochen und vor ihren Folgen gewarnt.

"Noch nie in meinem Leben hatte ich ein Problem, für das ich kein Ende sah", sagte Adams bei einer Bürgerversammlung in der Upper West Side. Der anhaltende Zustrom von Migranten und Flüchtlingen sei jedoch eine völlig neue Herausforderung.

Adams kritisierte, Joe Biden (80) und das Weiße Haus würden zwar tausende Asylbewerber ins Land lassen, ihnen jedoch "keine Unterstützung gewähren". Das sei unterlassene Hilfeleistung und würde eine "nationale Krise" entfachen.

Adams beschimpfte auch den texanischen Ministerpräsidenten Greg Abbott (65) als "Verrückten", da er illegale Grenzgänger mit Bussen nach New York und in andere liberale Städte schicken würde. "Dieses Problem wird New York City zerstören."

"110.000 Migranten müssen wir ernähren, bekleiden, unterbringen, die Kinder unterrichten, ihre Wäsche waschen, ihnen alles geben, was sie an Gesundheitsversorgung brauchen", ergänzte Adams.