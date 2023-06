New York versinkt in giftigen, gelben Rauchwolken - Was ist hier los?

New York (USA) - Die Fassaden der New Yorker Skyline sind komplett vom Rauch verschluckt. Fast außerirdisch wirkt das rötliche Licht, in das die Stadt getaucht ist. Der Grund für die dichten Wolken liegt mehr als 1000 Kilometer entfernt!

Bilder, die aktuell im Big Apple entstehen, zeigen einen trüben und stark verschmutzen Himmel. © Matt Davies/PX Imagens via ZUMA Press Wire/dpa

Vor die Tür gehen sollten New Yorker aktuell wirklich nur dann, wenn es absolut notwendig ist. Denn am Dienstagabend (Ortszeit) war die Luftverschmutzung in der amerikanischen Stadt so hoch wie in keiner anderen Metropole weltweit!

Der Luftqualitätsindex erreichte am Abend einen Wert von 2018, typisch für von Smog verdreckte, verkehrsreiche Megastädte wie Jakarta oder Neu-Delhi, aber selten in New York City.

Normalerweise schafft es die berühmte Stadt laut dem Welt-Luftqualitätsindex (AQI) nicht mal unter die Top 300 in Sachen Verschmutzung. Aktuell (Stand: 7. Juni) ist sie auf Platz 2!

"Es fühlt sich an wie ein Lagerfeuer", beschreibt ein Mann im Stadtteil Queens den Reportern der New York Times. Ein Anderer sprach von einem Geruch nach "verbranntem Toast". Auf den Straßen sehe man kaum noch Menschen, Straßenverkäufer würden über Hals- und Kopfschmerzen klagen.

Für weite Teile des Nordostens und des Mittleren Westens galten am frühen Mittwoch Warnmeldungen. Für Philadelphia galt der "Code Orange", was einem AQI-Wert von 150 entspricht - kurz vor der Maskenpflicht. Die Schulen in New York sind zwar weiterhin geöffnet, aber Aktivitäten im Freien sollten weiterhin gemieden werden.

"Es wird erwartet, dass sich die Bedingungen im Laufe der Nacht bis morgen früh vorübergehend verbessern, aber morgen Nachmittag und Abend werden sie sich voraussichtlich weiter verschlechtern", sagte Bürgermeister Eric Adams (62) in einer Erklärung am Dienstagabend.