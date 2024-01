Junge Erbin verschenkt 25 Millionen: Diesen Zweck verfolgt sie damit

Die 31-Jährige ist schon seit einigen Jahren als politische Aktivistin tätig. So gründete sie zusammen mit einigen anderen sehr vermögenden Menschen die Initiative " Taxmenow " ("besteuere mich endlich"), die sich dafür einsetzt, dass sehr hohe Vermögen und auch sehr hohe Erbschaften in Österreich und Deutschland deutlich stärker besteuert werden, als bislang

In einem Interview mit dem aus Koblenz stammenden Ideologie-Kritiker Wolfgang M. Schmitt (37) legte sie vor zwei Jahren ihre Ansichten dar. Dabei erteilte sie gängigen Vorstellungen eine Absage, dass reiche und hyperreiche Menschen ihr Vermögen auch durch private Spenden in die Gesellschaft einbringen könnten.

Ab März, so der Plan, soll der aus 50 Menschen bestehende Rat in Salzburg über die Verteilung von Vermögen in der Gesellschaft diskutieren und entscheiden, was mit den 25 Millionen der Wienerin passieren soll.