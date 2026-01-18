Nach Trumps Zoll-Drohung: Europäer warnen vor Eskalation

Berlin - Deutschland und die übrigen betroffenen europäischen Länder wenden sich gemeinsam gegen die Drohung von US-Präsident Donald Trump (79) mit Strafzöllen im Grönland-Konflikt.

US-Präsident Donald Trump (79) droht mit Sonderzöllen. Die Europäer reagieren. © Evan Vucci/AP/dpa

"Zolldrohungen untergraben die transatlantischen Beziehungen und bergen das Risiko einer Eskalation", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung Deutschlands mit Dänemark, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Großbritannien. Man werde koordiniert reagieren. "Wir sind entschlossen, unsere Souveränität zu wahren."

Hintergrund ist der Konflikt mit den USA um die Ansprüche von Präsident Trump auf das zu Dänemark gehörende Grönland.

Trump hatte in einem beispiellosen Schritt am Samstag unter Verweis auf den Konflikt zusätzliche Zölle ab Februar gegen Deutschland und die anderen sieben Staaten angekündigt – alle von ihnen Nato-Länder. Anstoß nahm Trump an deren gemeinsamer militärischer Erkundungsmission auf Grönland.

Die 15 beteiligten Bundeswehr-Soldaten wurden nach offiziellen Angaben inzwischen wieder zurückbeordert.