Nun also doch! Tatverdächtiger im Nord-Stream-Fall wird nach Deutschland überführt

Bologna (Italien) - Nach langem Hin und Her ist der Beschluss nun endgültig: Der mutmaßliche Nord-Stream-Saboteur wird ausgeliefert.

Hier sollte das russische Gas eigentlich ankommen: Die Gasempfangsstation in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern war direkt an die ehemalige Ostseepipeline Nord Stream 2 angebunden. © Stefan Sauer/dpa

Im juristischen Streit um die Auslieferung eines mutmaßlichen Nord-Stream-Saboteurs an Deutschland hat ein italienisches Gericht grünes Licht gegeben. Dies teilte der Anwalt des beschuldigten Ukrainers mit.

Der Fall wird jedoch voraussichtlich abermals vor Italiens oberstem Gericht landen. Rechtsanwalt Nicola Canestrini kündigte nach der Entscheidung des Gerichts in Bologna an, Revision vor dem Kassationsgerichtshof in Rom einzulegen.

Serhij K. gilt als einer der mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Gasleitungen aus Russland im September 2022. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion an dem früheren deutsch-russischen Prestigeprojekt und verfassungsfeindliche Sabotage vor.

Deshalb soll er in Deutschland vor Gericht gestellt werden. Dafür beantragte die Bundesanwaltschaft die Auslieferung.