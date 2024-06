Politik-Beben in Rheinland-Pfalz: Ministerpräsidentin Malu Dreyer tritt zurück

Malu Dreyer legt offenbar ihr Amt als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz nieder. © Boris Roessler/dpa

Dies berichtet das Magazin Spiegel. Demnach soll Arbeitsminister Alexander Schweitzer (50, SPD) übernehmen.

Nach Informationen der Zeitung Die Rheinpfalz soll der 50-Jährige noch vor der Sommerpause zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

Der Wechsel an der Spitze der rheinland-pfälzischen Landesregierung noch in diesem Sommer ist vermutlich strategisch mit Blick auf die kommende Landtagswahl im Jahr 2026 zu verstehen: Alexander Schweitzer hat so genügend Zeit, um sich als Ministerpräsident zu bewähren.

Die 63-jährige Dreyer übernahm das Amt der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz im Januar 2013 nach dem Rücktritt von Kurt Beck (75, SPD). Sie regiert das Bundesland aktuell mit einer Koalition von SPD, Grünen und FDP. Unter Beck war Dreyer bereits seit 2002 Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit.

Wie der Spiegel weiter schreibt, will die 63-Jährige am Vormittag die SPD-Landtagsfraktion informieren. Am Nachmittag wolle sich die SPD-Politikerin dann im Rahmen einer Pressekonferenz zu ihrem Rücktritt äußern.